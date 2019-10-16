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تطور جديد في الحالة الصحية للطالب ضحية السقوط الغامض بإحدى مدارس الطائف

تطور جديد في الحالة الصحية للطالب ضحية السقوط الغامض بإحدى مدارس الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

استعاد الطالب “عبدالله الزهراني”، ضحية حادث السقوط داخل إحدى المدارس الأهلية بالطائف وعيه، واستفاق من حالة الغيبوبة التي مكث فيها منذ مطلع الأسبوع الماضي، حيث غادر العناية المركزة، واستقر تنويمًا في غرفة عادية بالمستشفى مستقبلاً الكثير من زواره، وعلى وجه الخصوص من زملائه الطلاب.

وأبدى والد الطالب “الزهراني” سعادته وفرحه بذلك التطور والتحسن في صحة ابنه، قائلاً: “الشكر لله سبحانه وتعالى الذي استجاب لدعاء الكثير من محبي وأقارب ابني”.

وأكد والد الطالب أن التحقيقات داخل المدرسة رُفعت للشرطة، ويُنتظر استكمالها من قِبل النيابة العامة، وأعرب عن شكره لإدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لما لقيه ابنه من رعاية صحية، ومتابعة طبية فائقة، بعد قدرة الله سبحانه، أسهمت في تحسن حالة ابنه الصحة تدريجيًّا.

وكان الطالب “الزهراني” قد خضع لعملية جراحية في الرأس يوم الأربعاء الماضي، استغرقت أكثر من أربع ساعات، وأكد الأطباء نجاحها بوقف النزيف الذي كان قد حدث له بعد سقوطه، وأنه سيخضع لعملية طبية فائقة أخرى متوقعين تحسن حالته الصحية تدريجيًّا بإذن الله تعالى.

وشهدت إحدى المدارس الأهلية بمحافظة الطائف واقعة سقوط طالب من أحد المعامل داخل مبنى المدرسة، حتى استقر على الأرض، فيما أُدخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى داخل المحافظة.

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