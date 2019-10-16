«فايننشال تايمز»: طرح 3% من أسهم «أرامكو» بالسوق السعودي

تواصل – وكالات:

توقعت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادرها، الموافقة الحكومية على خطة طرح حصة من أرامكو السعودية في سوق السعودية هذا الأسبوع، على أن تتم عملية الطرح بحلول نوفمبر المقبل.

وقالت الصحيفة: إن مجلس إدارة الشركة سوف يعطي الضوء الأخضر لهذا الأمر، قبل أن تعلن الشركة عن خطتها للطرح العام في 20 أكتوبر الجاري.

وتسعى الرياض إلى بيع نحو 3% من أسهم شركة أرامكو محلياً في سوق تداول في موعد أقصاه نوفمبر المقبل، وفقاً للصحيفة التي أكدت أن الطرح الداخلي في السوق المحلية أولوية، وسيلحق ذلك طرحٌ في أحد الأسواق العالمية.

وأكد مسؤولو بنوك محليون أن الطلب الداخلي على أسهم الشركة كان قوياً. وتتوقع البنوك السعودية أن تُقرض المستثمرين بقوة لكي يستطيعوا تمويل شراء أسهم شركة أرامكو، حسب تقرير “فاينانشال تايمز” الذي ترجمته “العربية”.