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مصادر: إنشاء جسر جديد للتخفيف من الزحام المروري بطريق الملك في جدة

مصادر: إنشاء جسر جديد للتخفيف من الزحام المروري بطريق الملك في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن أمانة جدة تعكف حالياً على إيجاد حلول جذرية للقضاء على الزحام المروري بطريق الملك، وذلك من خلال إنشاء جسر تقاطع طريق صاري مع طريق الملك، ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن أمانة جدة تعتزم أيضا طرح جسر آخر في تقاطع حراء مع طريق الملك يتجه من الشمال للجنوب بمسارين في كل اتجاه.

يشار إلى أن أمانة جدة تنفذ حاليا مشروعين بميدان الفلك عبارة عن جسرين، ونفق بطرق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) مع طريق المدينة وهو من أهم الأنفاق للقضاء على الازدحام في الحركة للمتجهين نحو الغرب والعكس.

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