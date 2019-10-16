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«التجارة»: إلزام كافة الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الالكتروني خلال العام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين: إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر حدّد خطة زمنية مكونة من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على الأنشطة التجارية كافة بتاريخ 6 / 1 / 1442 هـ، الموافق 25 / 8 / 2020م.

وأضاف الحسين أن القرار سيشمل محال بيع لوازم المعسل والشيشة ومحال أبو ريالين والبناشر والورش والمطابخ ومطاعم البخاري والبخور والشاي والقهوة والبهارات والمحامص وبقالات الأحياء وبقالات المحطات والملابس الرجالية ومحال الجملة للخردوات ومحال الجملة لأغراض الهدايا والتغليف.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه سيتم البدء في إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات، مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من مؤسسة النقد، ابتداء من 18 ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 من نوفمبر 2019 م.

ويسعى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تم إطلاقه مؤخراً لتحقيق 6 أهداف استراتيجية تشمل تطوير الأنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء على ظاهرة التستر التجاري، دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري، ورفع كفاءة الموارد البشرية المحلية لمناسبة المتطلبات في القطاعات التي يغلب عليها التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية بما يكفل القضاء على ظاهرة التستر التجاري، وتوعية المجتمع بأخطار التستر التجاري وما يترتب عليهن وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.

 

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