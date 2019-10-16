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المشروبات السكرية أم الحلوى تؤدي إلى زيادة الوزن سريعاً؟.. دراسة تجيب

المشروبات السكرية أم الحلوى تؤدي إلى زيادة الوزن سريعاً؟.. دراسة تجيب
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تواصل- وكالات:

توصل فريق من الباحثين من المملكة المتحدة والصين إلى نتائج علمية مذهلة قد تغير من نمط حياة الكثيرين ممن يتبعون الحمية الغذائية لفقدان وزنهم، حيث أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها الفريق أن السكر المضاف للأطعمة والمشروبات يختلف تأثيره على اكتساب الجسم للوزن إذا كان سائلاً عن تناوله صلباً.

ولاحظ الفريق البحثي أن الجسم يزداد وزنه بتأثير المشروبات المُحلاة بالسكر أكثر من إذا تناول الشخص المقدار نفسه من السكر المُضاف إلى أطعمة صلبة، والسبب العلمي في ذلك هو عدم حساسية الجسم للأنسولين للمشروبات مقارنة بسكر الحلوى الصلب، مما يؤدي إلى زيادة في الوزن بشكل سريع .

وضم الفريق الذي قام على الدراسة وتوصل لهذه النتيجة باحثين من جامعة أبردين البريطانية والأكاديمية الصينية للعلوم، وتم نشر هذا البحث في دورية “ميتابوليزم” العلمية لإلقاء الضوء على تأثير المشروبات السكرية على ظاهرة البدانة وزيادة الوزن.

وتلقي نتائج الدراسة التي نُشرت في دورية “ميتابوليزم” الضوء على تأثير المشروبات السكرية على ظاهرة البدانة وزيادة الوزن.

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