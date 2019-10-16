بعد العثور على جثتها «متعفنة».. مصادر تكشف عن مفاجأة بشأن مقتل مواطنة داخل شقتها بـ«ضباء»

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كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة العثور على جثة مواطنة متعفنة داخل شقتها السكنية في قرية “نابع داما” والتي تبعد 70 كيلومتراً عن محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.

وذكرت المصادر، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على القاتل أثناء تواجده في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، وتبين أنه زوجها.

وترجع تفاصيل القضية – بحسب صحيفة “عكاظ”- عندما تقدمت امرأة من جيران المتهم ببلاغ للشرطة عن وجود رائحة كريهة تصدر من المنزل المجاور لها واختفاء صاحب المنزل، فتم استدعاء الشرطة، وبعد فتح الشقة تبين أن الرائحة الكريهة مصدرها، جثة لمواطنة مقتولة، وعليها آثار تعنيف جسدي، واتضح بعدها أنها زوجة صاحب الشقة، الذي يعمل معلماً بمدرسة نابع داما، وارتبط القاتل بزوجته قبل عدة أشهر، وهما من منطقة جازان، وقد جاء تعيينه في مدرسة قرية نابع داما.