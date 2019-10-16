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3 تعاملات مالية شائعة تعرضك لشبهة «غسل الأموال».. «ساما» تحذر

3 تعاملات مالية شائعة تعرضك لشبهة «غسل الأموال».. «ساما» تحذر
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تحذيرا للجميع من التساهل في إجراء التعاملات المالية مع جهات أو أفراد غير موثوقين، ما قد يترتب عليه دخول المتعامل في المساهمة بشكل أو بآخر في جرائم غسيل الأموال.

وحذرت مؤسسة النقد من تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين، لأن ذلك قد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال.

كما حذرت ساما من تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية، والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي، حيث يمكن استغلال تلك الأموال في عمليات غسل أموال.

وتضمنت الصورة الثالثة “قبول الشخص استخدام حساباته البنكية للإيداعات والسحوبات النقدية من أطراف أخرى، ما يجعله عرضة للاستغلال أو تكون مساهمة منه في تمرير عمليات مالية محظورة”.

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