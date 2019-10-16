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هل تشمل «ضريبة القيمة المضافة» مشاهير «السوشيال ميديا»؟.. «الزكاة» توضح

هل تشمل «ضريبة القيمة المضافة» مشاهير «السوشيال ميديا»؟.. «الزكاة» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أكد ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل عبدالله العنزي، شمول مشاهير الإعلام الجديد “السوشيال ميديا”، وكذلك الأسر المنتجة بضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز مبيعاتها 375 ألف ريال سنوياً.

وأوضح العنزي، خلال ورشة عمل بعنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس الثلاثاء: أن “كل فرد يزاول نشاطاً اقتصادياً بهدف تحقيق دخل خاضع لضريبة القيمة المضافة سواء كان سوشيال ميديا أو مزارع أو غيره وكذلك الأسر المنتجة”.

وأشار إلى أن “هيئة الزكاة والدخل لا تأخذ في الاعتبار الرخصة، وإنما تعتمد على مزاولة النشاط الاقتصادي وفقاً للتعريف في النظام واللائحة التنفيذية”، وفقا لـ”عكاظ”.

وتابع ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الهيئة تقوم بمراجعة دائمة للقوائم المالية للمكلفين لمقارنتها مع الإقرارات المرسلة، كما أن الهيئة تمتلك الصلاحيات للدخول على القوائم المالية؛ للتأكد من صحة الإقرارات بواسطة المقارنة مع إجمالي المبيعات”.

يذكر أن تطبيق القيمة المضافة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدأ مطلع 2019 بالنسبة للمنشآت التي تراوح مبيعاتها بين 375 ألف ريال إلى مليون ريال، وهي المرحلة الثانية بعد تطبيقها في المرحلة الأولى مطلع 2018 على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها 40 مليون ريال سنوياً.

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