جريمة مروعة.. اكتشاف جثة مواطنة «متعفنة» وعليها آثار تعذيب والزوج يختفي

تواصل – فريق التحرير:

باشرت شرطة محافظة ضباء التحقيق في واقعة العثور على جثة مواطنة داخل شقتها السكنية في قرية (نابع داما) والتي تبعد 70 كيلومتراً عن محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.

وكان أحد الجيران قد تقدم ببلاغ للشرطة عن وجود رائحة كريهة تصدر من المنزل واختفاء صاحب المنزل.

وعلى الفور تم استدعاء الشرطة وبعد فتح الشقة، تبيّن وجود جثة لمواطنة مقتولة وعليها آثار تعنيف جسدي، واتضح لاحقاً بأنها زوجة صاحب الشقة الذي يعمل معلماً واختفى بعد الحادث.

ومن المنتظر أن تصدر شرطة منطقة تبوك بياناً توضيحياً بعد استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.