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ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول السكر؟

ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول السكر؟
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء التغذية أن استبعاد السكر تماماً من الأطعمة يعتبر طريقة سريعة لخفض الوزن وضبط نسبة الجلوكوز بالدم.

وعادة ما يعتمد هذا النظام الغذائي على تناول حصة جيدة من الكربوهيدرات كبديل للسكريات، ويتم التوصية بهذا النظام لمدة 7 أيام حتى يتحقق التوازن بين السكر والأنسولين في الدم.

وبحسب الخبراء فإنه عند استبعاد السكر وتزويد الجسم بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة أو البطاطس أو البقول أو الشوفان يخسر الجسم بعض الوزن الزائد سريعاً. ويقل الإحساس بالتعب نتيجة عبء الوزن الزائد، ويقوم الجسم بحرق دهون مخزنة حول الفخذ أو الخصر والصدر.

لكن الاستمرار لفترة طويلة من دون مراعاة احتياجات الجسم من بعض المعادن كالبوتاسيوم، قد يسبب شداً عضلياً، وقد يحدث جفاف للجسم بعد مرور أسبوع من اتباع هذا النظام من دون زيادة شرب الماء.

وقد يحدث بعد ذلك، أن تزداد شهية تناول الكربوهيدرات، فيستعيد الجسم بعض الوزن الذي خسره، وتكون هذه الزيادة غير صحية.

لذلك، إذا اخترت اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر عليك زيادة حصة الكربوهيدرات الجيدة، والخضروات والشوفان، وتناول الخضروات الغنية بالبوتاسيوم، وشرب الماء لترطيب الجسم جيداً.

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