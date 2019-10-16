أبل تكشف موعد إطلاق «iPhone SE 2».. السعر مفاجأة

تواصل – وكالات:

أكد محلل شركة أبل الموثوق به “مينغ تشو كيو” أن شركة أبل ستطرح هاتف “آي فون إس إي 2” في مارس المقبل بسعر 399 دولاراً، كاشفاً المزيد من التفاصيل التقنية حول الهاتف.

وأضاف كيو أن الهاتف سيأتي مشابه لهاتف “آي فون 8” من ناحية التصميم والشكل، مزوداً بمعالج أبل “A13″، لكنه لن يتضمن تقنية “فيس آي دي” وسيأتي بدلاً منها تقنية “تاتش آي دي”، وفق ما ورد في موقع “فون آرينا” الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية.

ومن ناحية المواصفات التقنية للهاتف، فسيأتي بذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 غيغابايت وذاكرة عشوائية سعة 3 غيغابايت، ولن يتضمن الهاتف تقنية “ثري دي تاتش” للتفاعل مع الهاتف عبر قوة الضغط أو اللمس، بل سيكون بدلاً منها تقنية “Haptic Touch” التي تعتمد على الضغط المطول.

ويتوقع المحلل كيو أن أبل ستبيع 40 مليون وحدة العام المقبل من الهاتف، الذي سيتوفر بثلاث ألوان تشمل الرمادي الفضائي والفضي والأحمر.