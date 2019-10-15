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ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي يبحثان العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي يبحثان العلاقات الاقتصادية بين البلدين
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تواصل – واس:

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم في أبوظبي اجتماعا ضم المسؤولين عن ملف التعاون الاقتصادي في الجانبين الإماراتي والروسي.

وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والنقل والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى التي تميز العلاقات الإماراتية – الروسية، وما بلغته هذه العلاقات من مستويات نوعية متقدمة خلال السنوات الماضية، وسبل تنميتها وتوسيعها خلال الفترة القادمة.

وتطرق الاجتماع إلى التبادل التجاري بين البلدين والنمو المتسارع الذي شهده خلال السنوات الأخيرة، والعمل المشترك على توسيع هذا التبادل وتعميقه في المستقبل بما يعزز المصالح المشتركة ويصب في مصلحة الشعبين الصديقين.

كما بحث الاجتماع إعلان الشراكة الإستراتيجية الذي وقع بين البلدين العام الماضي، ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، وآليات تفعيله وتعظيم مردوده على هذه العلاقات مستقبلاً.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى دور الأجهزة والكيانات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وروسيا إلى الأمام، خاصة الصندوق الاستثماري المشترك بين الإدارة المالية لأبوظبي وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، واللجنة الحكومية للتعاون الدولي بين روسيا والإمارات في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي والفني ومجلس الأعمال الروسي ــ الإماراتي وغيرها.

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