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إلزام ورش صيانة وأنشطة السيارات بـ«الدفع الإلكتروني».. وتحديد موعد التطبيق

إلزام ورش صيانة وأنشطة السيارات بـ«الدفع الإلكتروني».. وتحديد موعد التطبيق
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تواصل – فريق التحرير:

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه سيتم البدء في إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات، مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من مؤسسة النقد، ابتداء من 18 ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 من نوفمبر 2019 م.

وقال البرنامج، في بيان له، إن ذلك يأتي تطبيقاً للمرحلة الثانية من إلزام المتاجر ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

وشدد على التزام منشآت قطاع السيارات بتوفير الخدمة تتم بالتنسيق والتعاون مع وزارتي التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد، على أن يتم الانتهاء من اكتمال التطبيق بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6 / 1 / 1442 هـ الموافق 25 /8/ 2020.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار ستقوم بمراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات على المنشآت غير الملتزمة

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