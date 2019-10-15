الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

«الشورى» يطالب بإنشاء إذاعة مختصة لبث تلاوات القرآن

«الشورى» يطالب بإنشاء إذاعة مختصة لبث تلاوات القرآن

خادمتان هاربتان تنضمان لتشكيل عصابي لتصنيع الخمور بالرياض (فيديو)

خادمتان هاربتان تنضمان لتشكيل عصابي لتصنيع الخمور بالرياض (فيديو)

«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

وزير الدفاع الأمريكي: توغل تركيا داخل سوريا صَّعب هزيمة داعش

وزير الدفاع الأمريكي: توغل تركيا داخل سوريا صَّعب هزيمة داعش
0

تواصل –  واس:

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه على الرغم من معارضة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وتحذيراتهم المتكررة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمر بغزو أحادي الجانب لشمال سوريا، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واللاجئين والكثير من الدمار وانعدام الأمن وتهديد متزايد للقوات العسكرية الأمريكية.

وقال إسبر في بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية الليلة الماضية: إن هذا التوغل غير المقبول، قد أدى إلى تقويض مهمة “هزيمة داعش” المتعددة الجنسيات والناجحة في سوريا، وتسبب بإطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطيرين التابعين لداعش.

وأضاف: لقد وصل الخطر الذي يهدد القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا إلى مستوى غير مقبول نظراً لأعمال تركيا غير المسؤولة، ونحن أيضاً عرضة لخطر الانجرار نحو صراع أوسع، مشيرًا إلى أنه لذلك وبتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتنفيذ انسحاب متعمد للأفراد العسكريين الأمريكيين من شمال شرق سوريا.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن تحرك تركيا الأحادي الجانب، كان مندفعاً وغير ضروريٍ، محمّلاً الرئيس التركي، المسؤولية الكاملة عن عواقبه، بما في ذلك احتمال عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى الظهور، واحتمال وقوع جرائم حرب وتنامي الأزمة الإنسانية، إضافةً إلى تضرر العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وأعلن المسؤول الأمريكي، أنه سيزور حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل في بروكسل، لمحاولة الضغط هناك على حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في الحلف، لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية جماعية وفردية رداً على أعمال تركيا الفظيعة هذه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سيناتور أمريكي يتوعد تركيا بعقوبات قاسية بسبب سوريا

سيناتور أمريكي يتوعد تركيا بعقوبات قاسية بسبب سوريا

تعليق تصدير الأسلحة الأوروبية إلى تركيا.. بيان دولي مشترك

تعليق تصدير الأسلحة الأوروبية إلى تركيا.. بيان دولي مشترك

أول تحرك من واشنطن بعد الهجوم التركي على شمال سوريا

أول تحرك من واشنطن بعد الهجوم التركي على شمال سوريا

خطة أمريكية عاجلة لـ«سحب سريع للقوات» من شمال سوريا

خطة أمريكية عاجلة لـ«سحب سريع للقوات» من شمال سوريا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إلى كل شاب طموح
تدوينات حرة

إلى كل شاب طموح

المزيد
لا ملتقى .. لا مؤتمر
مقالات

لا ملتقى .. لا مؤتمر

المزيد
الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!
مقالات

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!

المزيد
“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>