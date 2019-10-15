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نصب واحتيال وسرقة.. الإطاحة بـ «سارق المجوهرات» في الرياض

نصب واحتيال وسرقة.. الإطاحة بـ «سارق المجوهرات» في الرياض
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بمواطن ارتكب 5 جرائم ونصب واحتيال على محلات الذهب والمجوهرات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن/ في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ (5) جرائم جاوزت قيمة المسروقات بها (51.000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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