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«التعليم» تعلن أسماء 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية

«التعليم» تعلن أسماء 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم أسماء (536) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال – نساء)، والمعلنة في 1440/12/23هــ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة).

وتطلب الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية، ومن لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين.

كما تؤكد الوزارة أن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي.

للاطلاع على الأسماء، رجال  من  هنا، ونساء من  هنا.

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