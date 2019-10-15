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«البيئة» تعلق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي.. وتكشف السبب

«البيئة» تعلق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي.. وتكشف السبب
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.

وأوضحت الوزارة أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى اجراءتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كافة المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري.

إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها ومع الدول المجاورة واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

ودعت الوزارة كل من لهم علاقة بتربية المواشي إلى الاتصال مباشرة بالهاتف المجاني 8002470000 في حال الاشتباه بأي إصابة.

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