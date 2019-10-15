الاستفادة من دعم «تجديد المساكن».. في 7 خطوات

تواصل – الرياض:

كشف صندوق التنمية العقارية، عن خطوات الحصول على الدعم المقدم من خلال المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان «مبادرة دعم تجديد المساكن».

ونشر الصندوق -عبر حسابه بموقع تويتر- تصميم إنفوجراف أوضح من خلاله أن الخطوة الأولى هي: التوجُّه إلى الجهة التمويلية لتوقيع عقد الدعم والتمويل، والخطوة الثانية: تقديم طلب للاستفادة من المبادرة عبر موقع (سكني) الإلكتروني.

أما الخطوة الثالثة فهي: معاينة العقار من قبل مهندس (استدامة)، والخطوة الخامسة: التوجه إلى فرع صندوق التنمية العقارية لاستلام الدفعة الأولى، والخطوة السادسة: زيارة ثانية من المهندس للتأكد من أعمال التجديدـ والخطوة السابعة والأخيرة: التوجه إلى فرع الصندوق لاستلام الدفعة الثانية.

وأعلنت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «دعم تجديد المساكن»؛ لمساعدة المستفيدين منها على تجديد مساكنهم بدعم مالي من القيمة الإجمالية للقرض الأساسي، حسب نوع الوحدات السكنية.

ووفق المبادرة يتم صرف جزء من الدعم المستحق من الأرباح بشكل مباشر وعلى دفعتين للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 49 عامًا فأقل، بالإضافة للقرض العقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.