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بالتعاون بين وزارتي «الصحة» و«التعليم».. مقتطفات من كتاب «جرعة وعي» ضمن المناهج الدراسية

بالتعاون بين وزارتي «الصحة» و«التعليم».. مقتطفات من كتاب «جرعة وعي» ضمن المناهج الدراسية
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تواصل – الرياض:

في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الصحة والتعليم، تم خلال العام الدراسي الحالي تضمين المناهج الدراسية مقتطفات من كتاب “جرعة وعي”، الذي أصدرته وزارة الصحة. ويتطرق الكتاب إلى العديد من البرامج التثقيفية المرتبطة بحياة الفرد والمجتمع، كما أنه يعد أحد إسهامات وزارة الصحة في التحول الوطني الصحي القائم على بناء جيل صحي يهتم بالوقاية قبل العلاج.

ونشرت “الصحة” جرعات توعوية من خلال إدراجها في المناهج التعليمية بكامل فئاتها في المرسلة الابتدائية والمتوسطة، كما تم رفع كتاب “جرعة وعي” على موقع بوابة “عين” الوطنية https://ien.edu.sa/#/healthcare.

بالإضافة إلى الربط بين موضوعات كتب العلوم والتربية الأسرية في المراحل الابتدائية والمتوسطة وكتاب “جرعة وعي”، وتصميم باركود جذّاب لكتاب “جرعة وعي” من وحي شعار وزارة الصحة؛ وإدراجه في كتب العلوم للإحالة المباشرة للكتاب عبر برنامج القارئ الرقمي، وكذلك إدخال موضوعات جديدة يتم تقديمها للمرة الأولى في كتب العلوم؛ لكونها ذات أهمية كبرى لتوجهات وزارة الصحة كبرنامج الزواج الصحي وفحص ما قبل الزواج. حيث تم إعداد محتوى علمي ومعالجته تربوياً وإدراجه في كتاب العلوم للصف ثاني متوسط.

وفي نفس السياق، تم أيضاً إدراج الجرعات التوعوية ضمن الأنشطة الطلابية اللاصفية، حيث جرى التنسيق لتطبيق مبادرة رشاقة في نوادي الحي، وكذلك العمل على تطوير نسخة من كتاب “جرعة وعي” موجهة للأطفال.

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