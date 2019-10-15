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تضرر 6 سيارات بسبب بنزين مخلوط بالماء في المدينة.. ومحطة الوقود توضح ملابسات الواقعة

تضرر 6 سيارات بسبب بنزين مخلوط بالماء في المدينة.. ومحطة الوقود توضح ملابسات الواقعة
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت إحدى محطات الوقود بالمدينة المنورة في تعطل 6 سيارات بعد أن تمت تعبئتها بالبنزين المخلوط بالماء، حيث تداول العديد من المواطنين مقطع فيديو يوثق توقف عدد من السيارات بإحدى المحطات بعد تزودها بالبنزين.

وأكد المواطنون – بحسب مقطع الفيديو- أن السيارات تعطلت نتيجة خلط البنزين بالماء، مما دفع إدارة المحطة للتحقيق فى السبب وراء ذلك، فأصدرت بياناً توضح فيه ملابسات الواقعة وأن ما تعرضت له السيارات من أعطال كان غير مقصود.

وقالت المحطة إنها تعاقدت مع إحدى شركات الصيانة والنظافة للقيام بصفة دورية بتنظيف الخزانات، وتم بعدها تعبئة الخزان بالوقود، لتكتشف بعد ذلك أن الشركة لم تقم بشفط الماء بالكامل بعد الغسيل، مما تسبب في حدوث هذه الأعطال للسيارات التي تمت تعبئتها.

وأوضحت المحطة أنه تم تفريغ الخزان والتأكد من خلوه تماما من الماء، مع تعهد المحطة بإصلاح السيارات المتعطلة، كما بينت أنه ستتم محاسبة شركة الصيانة وتحميلها المسؤولية الكاملة.

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