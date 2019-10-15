«بلدية أملج» توضح حقيقة انخفاض سعر البنزين.. وتنفي صلتها بإغلاق محطات الوقود

تواصل – الرياض:

أوضحت بلدية محافظة أملج أنه لا علاقة لها بانقطاع البنزين الذي تشهده المحافظة، منذ يوم أمس؛ مؤكدة أنها لم تغلق أيّ محطة.

وأوضحت -عبر حسابها بتويتر- أن “الشائعة” بسبب انتشار خطاب موجّه من البلدية لأصحاب إحدى المحطات بالمحافظة لتغيير مضخات البنزين بما يتوافق مع الاشتراطات الحديثة لمحطات الوقود على مستوى المملكة.

يذكر أن المحافظة تشهد منذ يوم أمس الاثنين – بحسب أهالي المحافظةـ إغلاق محطات أمام أصحاب المركبات بسبب انتشار شائعة انخفاض سعر البنزين، وهو ما قد يترتب عليهم بخسارة في حال شراء البنزين بسعره الحالي، في حين أن المحافظات القريبة من أملج تعمل وبشكل طبيعي.