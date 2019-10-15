«الشورى» يطالب بإنشاء إذاعة مختصة لبث تلاوات القرآن

تواصل – فريق التحرير :

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية “61”، اليوم، هيئة الإذاعة والتلفزيون، بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء أو استحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة.

ودعا “الشورى”، “الهيئة” إلى تفعيل إمكانيات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، وضبط ترشيد الإنفاق بما يحقق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي، والاستعانة ببيت خبرة متخصص لتقييم القنوات التلفزيونية والإذاعية فنياً، وتصنيفها من حيث جذبها للمتابعين محلياً وإقليمياً ودولياً، وتقديم الحلول لجوانب القصور فيها، كما دعا إلى إنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوات القرآن الكريم فقط.

وشدد مجلس الشورى على ضرورة مراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1402/10/20 هـ.

وطالب “الشورى” هيئة الإذاعة والتلفزيون الالتزام في إعداد تقاريرها السنوية بمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، كما شدد على ضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية ومراعاة اختيار الضيوف المؤثرين في ثقافة المجتمع.