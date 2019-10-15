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أضف هذه الفاكهة لوجبتك.. لإنقاص وزنك
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت دراسة متعلقة بالنظام الغذائي إلى أن تناول نصف فاكهة “جريب فروت” قبل كل وجبة، سينتج عنه انخفاض الوزن بنهاية العام.

وذكرت الدراسة التي نشرها موقع “ريد” الصحي، أن كل المشاركين فيها الذين تناولوا نصف ثمرة “جريب فروت” قبل كل وجبة، انخفض وزنهم بمعدل 1.6 كغ في غضون 3 أشهر، وهو ما يعادل 6.3 كغ سنوياً.

وبالرغم من أن الفاكهة نفسها لا تحرق الدهون، لكنها تمتلك نسبة عالية جدا من المياه، مما يجعلك تشعر بالشبع، وتسرع عملية الهضم.

وتعد ثمرة الغريب فروت من الفواكه الغنية بالفيتامين سي، كما تحتوي على البكتين، وهو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على إبطاء تطور تصلب الشرايين.

وبالإضافة للدراسة، يَنصَح خبراء تغذية بأن يبدأ الشخص يومه بتناول ثمرة جريب فروت، بسبب فوائدها التي ستعود عليه طوال اليوم.

 

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