غرفة الرياض تعلن توفر 450 وظيفة للمواطنين بـ«مراكز الاتصال»

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أعلنت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني عن توفر ( 450 ) فرصة وظيفية بمسمى “ممثل تجارب عملاء كول سنتر” وذلك بالتعاون مع شركة مراكز الاتصال.

وحددت الغرفة عدداً من الاشتراطات للالتحاق بالوظيفة وهى أن جميع الوظائف المتاحة للسعوديين فقط من الرجال والنساء، عدد ساعات العمل 8 ساعات يومياً لمدة 5 أيام ، والعمل سيكون داخل مدينة الرياض، ورديات متغيرة ولا يشترط توفر خبرة.

أما عن مميزات الوظيفة فهي تدريب قبل توقيع العقد، وتأمين طبي ، وحصول الموظف على خصم 50 ٪ على فواتير 3 أرقام جوالات و 2 تلفون ثابت.

للتقديم الدخول على موقع غرفة الرياض:http://bit.ly/35viPCl