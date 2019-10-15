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خادمتان هاربتان تنضمان لتشكيل عصابي لتصنيع الخمور بالرياض (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الحملة الأمنية التي شنتها شرطة منطقة الرياض، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 وافدين مخالفين، بينهم امرأتان، يقومون بتصنيع الخمور في شقق سكنية، ومن ثمَّ ترويجها.

ووثق مقطع فيديو أفراد الحملة الأمنية وهم يلقون القبض على أحد المطلوبين بالدائري الشرقي، ثم يداهمون شقتين تُستخدمان لتصنيع المُسكرات، حيث عُثر على كمية من الخمور الجاهزة للتوزيع، وكميات أخرى قيد الإعداد والتحضير.

وكانت معلومات قد وردت لشرطة الرياض بوجود مجموعة من الأشخاص يعملون على تصنيع وترويج الخمور بأحد الأحياء، فجرى الإعداد للإيقاع بهم، واتضح بعد مداهمتهم والقبض عليهم أنهم جميعاً مخالفون، وأن المرأتين خادمتان هاربتان من كفيليهما.

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