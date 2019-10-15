تعرّف على مواصفات وسعر «آيفون SE2»

تواصل – وكالات:

كشف محلل وخبير تقني شهير ، أن هاتف آيفون القادم من الطراز “إس إي 2″، سيأتي بسعر لا يزيد عن 399 دولاراً أميركياً.

ونقل موقع “ذا فيرج” التقني عن الخبير “مينغ شي كو” قوله: إن مواصفات الجهاز الجديد ستكون قريبة جدا من تلك الخاصة بهاتف آيفون 8، وبأنه سيأتي بسعة تخزين تتراوح بين 64 و128 غيغابايت، مع 3 ألوان هي الفضي والرمادي والأحمر.

وسيدعم الهاتف المنتظر ذاكرة وصول عشوائية 3 غيغابايت، فضلا عن شريحة “أي 13″، ولن يدمج الهاتف ميزة “اللمس ثلاثي الأبعاد”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

ومن المنتظر أن يُطرح الهاتف في الربع الأول من العام القادم. وقد طلبت آبل من الموردين إنتاج ما بين 2 إلى 4 ملايين جهاز من آيفون القادم شهرياً.