الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادمتان هاربتان تنضمان لتشكيل عصابي لتصنيع الخمور بالرياض (فيديو)

خادمتان هاربتان تنضمان لتشكيل عصابي لتصنيع الخمور بالرياض (فيديو)

«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

«الصحة» تحدد 4 ضوابط لإجراء العمليات الجراحية بالمجمعات الطبية

«الصحة» تحدد 4 ضوابط لإجراء العمليات الجراحية بالمجمعات الطبية
0

تواصل – فريق التحرير:

حظرت وزارة الصحة على الأطباء العاملين في المجمعات الطبية والعيادات إجراء العمليات في المستشفيات أو العيادات إلا بعد إشعار مديرية الشؤون الصحية، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التي حددتها لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وذكرت صحيفة “الوطن” أن اللائحة حددت 4 ضوابط لإجراء العمليات الجراحية ، وهى أن يكون إجراء العمليات من قبل أطباء المجمع الطبي أو العيادات في حدود التخصص والصلاحيات الخاصة بأطباء المستشفى، إلى جانب أن يحصل الأطباء العاملون في المجمعات الطبية أو العيادات على الصلاحية المطلوبة لإجراء العملية من المستشفى، وأن تكون المسؤولية القانونية مشتركة بين الطرفين في حال وجود مخالفة للأنظمة الصحية المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين فيها.

ويحظر على أطباء المجمع الطبي أو العيادات الطبية استقبال وفحص المرضى داخل المستشفى إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة المهنة من التخصصات الطبية وبموافقة من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق.

شروط ترخيص المجمع الطبي 

كما حددت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة عدة تعديلات جديدة لكافة المنشآت الصحية، حيث يشترط لترخيص أي مجمع طبي سواء عام أو خاص أن يتوفر فيه على الأقل استشاري في كل من التخصصات الرئيسية المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة، واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.

وكشفت اللائحة عن الاشتراطات العامة للمجمعات الطبية، وتمثلت تلك الاشتراطات في أن يتوفر في كل مجمع على الأقل طبيب استشاري أو من يعادله في الدرجة العلمية من حملة الدكتوراه، وأن يكون بحد أدنى طبيب نائب في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر، ويُكتفى بطبيب نائب في بقية المدن الأخرى.

ومن ضمن الاشتراطات العامة للمجمعات العامة الصحية، أيضا أن يكون المشرف الفني على المجمع طبيبا سعوديا مؤهلا في طبيعة عمل المجمع، وأن يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويشترك توفير 3 عيادات كحد أدنى مخصصة للكشف، وأن يكون في كل عيادة طبيب وممرض مرخص لهما، ويجوز الاستعانة بالفنين المؤهلين والمساعدين الإكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات فقط بدلاً عن الممرض. وأكدت اللائحة أنه لابد أن يتوفر في العيادات المرافق والأثاث والتجهيزات التي تحتاجها بحيث لا يُسمح للمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة بإجراء عمليات الولادة إلا في حالات الإسعاف فقط مع تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بتقرير مفصل عن كل حالة على حدة مع ما يثبت أهلية الإجراء واستخدام نظام تبليغ الولادة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

غرفة الرياض تعلن توفر 450 وظيفة للمواطنين بـ«مراكز الاتصال»

غرفة الرياض تعلن توفر 450 وظيفة للمواطنين بـ«مراكز الاتصال»

خلال استقباله بقصر اليمامة.. الرئيس الروسي يُبدي إعجابه بسلاح تراثي سعودي (فيديو)

خلال استقباله بقصر اليمامة.. الرئيس الروسي يُبدي إعجابه بسلاح تراثي سعودي (فيديو)

«الكرملين» يكشف تطورات مباحثات توريد صواريخ «إس-400» للمملكة

«الكرملين» يكشف تطورات مباحثات توريد صواريخ «إس-400» للمملكة

«الشيشة» أم السجائر أيهما أكثر ضرراً؟.. «الصحة» توضح

«الشيشة» أم السجائر أيهما أكثر ضرراً؟.. «الصحة» توضح

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إلى كل شاب طموح
تدوينات حرة

إلى كل شاب طموح

المزيد
لا ملتقى .. لا مؤتمر
مقالات

لا ملتقى .. لا مؤتمر

المزيد
الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!
مقالات

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!

المزيد
“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>