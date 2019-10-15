اندلاع حرائق كثيفة في مدينة الشوف اللبنانية.. ونزوح جماعي للسكان

تواصل – وكالات:

شهدت مدينة الشوف اللبنانية في الساعات الأولى من مساء أمس، اندلاع حرائق كثيفة وصلت إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود الموجودة على الطريق السريع في المنطقة، وأدت إلى حركة نزوح كبيرة من البعض.

كما اضطر البعض الأخر إلى افتراش الطرقات، وقامت وحدات الوقاية من الحرائق اللبنانية بتوجيه نداء استغاثة لجميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وأمن الدولة والأمن العام والأمن الداخلي.

وتشير آخر التطورات في الموقف اللبناني إلى سيطرة القوى المدنية على الحرائق بشكل كبير مما دفع لجنة الوقاية من الحرائق إلى تقديم الشكر لكل من ساهم في السيطرة على الموقف.