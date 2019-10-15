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حكم ميراث الأحفاد في حالة وفاة الأب قبل الجد.. «السند» يُجيب

حكم ميراث الأحفاد في حالة وفاة الأب قبل الجد.. «السند» يُجيب
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الشيخ عبد الرحمن السند حكم ” أن يرث الأحفاد نصيب أبيهم أو أمهم من ورث جدهم في حالة وفاة الأب أو الأم قبل الجد”.

وقال الشيخ السند في لقائه ببرنامج” يستفتونك” على قناة “الرسالة”: “إذا مات الأب أو الأم قبل الجد فلا يرث الأبناء من جدهم بدلاً عنهم”، مؤكداً أن المتوفى لم يعد وارثاً بنفسه من مال أبيه وبالتالي فليس لأولاده نصيب في الميراث.

وتابع أنه يمكن للأعمام التبرع لأبناء أخيهم المتوفى ويجوز كذلك للجد أن يوصي بمقدار الميراث للأحفاد، إذا كان أبوهم متوفى ولكن بشرط ألا يزيد عن الثلث.

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