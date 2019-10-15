مصادر: توطين هذه المهنة الطبية قريباً

تواصل – الرياض:

قالت مصادر مطلعة إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على إصدار عدد من قرارات التوطين، تشمل مهنة طب الأسنان.

وأوضحت المصادر أن توطين مهنة طب الأسنان بات قريبًا جدًّا، إذ ينتظر خلال الأيام القادمة صدور القرار بشكل رسمي من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مرفقًا به عددًا من الضوابط المتعلقة بتوطين المهنة.

وتداول مغردون مقطع فيديو لحديث بين وزير العمل أحمد بن سليمان الراجحي وأحد أطباء الأسنان، أكد فيه أن وزارة العمل تعكف في الوقت الراهن على عدد من البرامج لتمكين أطباء الأسنان من العمل قريبًا.