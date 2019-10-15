خلال استقباله بقصر اليمامة.. الرئيس الروسي يُبدي إعجابه بسلاح تراثي سعودي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

لفتت الخناجر المعلقة في خصور أفراد حرس الشرف السعودي المصطفين لتحية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين انتباهه، فطلب من أحد المرافقين له التعرف عليها عن قرب وذلك في أعقاب إجراء مراسم الاستقبال الرسمية أمس الاثنين في قصر اليمامة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأمر خادم الحرمين الشريفين على الفور بعرض أحدها على الرئيس “بوتين”، فأحضر أحد الحرس خنجره ليشاهده الرئيس الضيف عن قرب، مثنياَ عليه وعلى المادة المصنوعة منها الخنجر.

والخناجر التي تُعلَّق في خصور الرجال من الأسلحة التراثية في المملكة، وتُستخدم لغرض الزينة، كما أنها تُعد إحدى الحرف التقليدية.