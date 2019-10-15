«الكرملين» يكشف تطورات مباحثات توريد صواريخ «إس-400» للمملكة

تواصل – وكالات:

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع القيادة السعودية التعاون العسكري التقني، مؤكدا أن المحادثات حول توريد منظومات “إس-300” أو “إس-400” للمملكة مستمرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين تعليقا على نتائج زيارة بوتين إلى السعودية، ردا على سؤال حول موضوع “إس-300″ و”إس-400”: إنه “تم بحث التعاون العسكري التقني”.

ولم يكشف بيسكوف أي تفاصيل أخرى، لكنه أضاف: “البحث جار، لكن لا شيء لذكره. هناك خطط، ونأمل في أن هذا الحوار سيستمر”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق وأن عرض على المملكة، في أعقاب الهجوم على منشأتين حيويتين لشركة “أرامكو” يوم 14 سبتمبر الماضي، شراء منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي من طراز “إس-300” أو “إس-400”.