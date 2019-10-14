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«أمانة جازان» تكشف سبب تصريف المياه باستخدام «مواسير» في جسر التوحيد

«أمانة جازان» تكشف سبب تصريف المياه باستخدام «مواسير» في جسر التوحيد
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تواصل – فريق التحرير:

علقت أمانة منطقة جازان، على مقطع الفيديو المتداول لطريقة تصريف المياه بجسر التوحيد المتعثر في جازان، حيث أوضحت أن الجسر لا يزال تحت التنفيذ.

وقالت الأمانة، في بيان لها، إنه بخصوص فيديو مواسير تصريف مياه الأمطار من جسر ميدان التوحيد بمدينة جيزان، فإن الجسر لا يزال تحت التنفيذ، وإنها قامت بدراسة واعتماد تصاميم الجسر ونظام تصريف مياه الأمطار في ذلك الوقت من قبل المكتب الهندسي المصمم للجسر، ورفعت تلك الدراسة في حينها من قبل الأمانة لمقام الوزارة.

وأوضحت أن المختصين في الوزارة قاموا بمراجعة الدراسات، وتمت الموافقة عليها، كما قامت الشركة المتعاقدة معها الأمانة حاليا بمراجعتها مؤخرًا قبل تنفيذها، ولا يوجد لها أي ملاحظات، علمًا بأن تلك الدراسة عبارة عن عملية تصريف لمياه الأمطار من على الجسر، بتصريف عرضي.

وأشارت إلى أنه يتم التخلص من مياه الأمطار عن طريق مصائد الأمطار العرضية، ومن ثم تصريفها عن طريق مواسير للصرف، وسوف تتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر؛ لأن العمل بها لم ينته حتى الآن.

وتابعت أمانة جازان أنه فيما يخص عملية تصريف مياه الأمطار من مطالع ومنازل الجسر، فتتم عن طريق جريلات (مسارات محفورة) عرضية وطولية في رصف المطالع والمنازل يتم من خلالها تصريف مياه الأمطار إلى أسفل الجسر.

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