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سيناتور أمريكي يتوعد تركيا بعقوبات قاسية بسبب سوريا

سيناتور أمريكي يتوعد تركيا بعقوبات قاسية بسبب سوريا
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تواصل – وكالات:

توعد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، تركيا بتوقيع أقصى العقوبات، بسبب عمليتها العسكرية المستمرة في شمال شرق سوريا.

وقال غراهام في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “أقود مناقشات في الكونغرس، مع الرئيس دونالد ترامب، حول أكثر العقوبات شدة، أكثر من تلك التي فرضناها على إيران”.

وأضاف غراهام، أن “يوم محاسبة تركيا على هجومها الظالم على الأكراد السوريين يقترب، إذا تركت الكارثة التي تتسبب فيها تركيا في سوريا دون سيطرة، فإن منطقة الشرق الأوسط ستزداد اضطراباً، كما حدث مع إيران. وهذا سيضر الولايات المتحدة وحلفائها”.

وقال الجمهوري المتشدد، إن الكونغرس يعمل على تبني عقوبات ستشل اقتصاد أنقرة المتهاوي، مضيفاً “من الضروري أن نوقف سفك الدماء ونستقر في شمال شرق سوريا، لمنع عودة ظهور داعش وصعود إيران”.

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