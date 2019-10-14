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تعليق تصدير الأسلحة الأوروبية إلى تركيا.. بيان دولي مشترك

تعليق تصدير الأسلحة الأوروبية إلى تركيا.. بيان دولي مشترك
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تواصل – وكالات:

نددت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بعملية تركيا العسكرية في سوريا، وأكدت أن العملية سيكون لها “عواقب وخيمة”، وذلك في اجتماع لوزراء خارجيته.

وجاء في بيان مشترك للتكتل خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورغ أن “الاتحاد الأوروبي يدين تحركات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها”.

وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من الاتحاد على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.

وأكد المجلس الأوروبي في البيان إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لها “عواقب وخيمة”، مشيرا إلى أن بعض دول الاتحاد أوقفت صادرات الأسلحة.

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