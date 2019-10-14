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«الشورى» يناقش فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة

«الشورى» يناقش فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة
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تواصل – فريق التحرير:

ناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عدداً من التوصيات المقدمة من لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس، من بينها توصية تتضمن المطالبة بفصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة بمسمى “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وجاءت توصية اللجنة بإنشاء وزارة مستقلة للتعليم العالي، ضمن تعليقاتها على التقرير السنوي لوزارة التعليم الذي ناقشه المجلس في جلسة اليوم.

وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة لم يتحقق، بل ضخّم من مهام الوزارة، ما أدى إلى تشتت الأولويات، وفقا لـ”عكاظ”.

واعتبرت اللجنة دمج الوزارتين أمراً إيجابياً في مظهره العام، إلا أن التجربة غير مشجعة، وجرى التراجع عنها في العديد من الدول.

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