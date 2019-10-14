ولي العهد خلال لقائه «بوتين»: تعاون السعودية وروسيا يحقق استقرار المنطقة

تواصل – فريق التحرير:

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

وأضاف ولي العهد، في كلمة له بحضور الرئيس الروسي “نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي”، مشيرا إلى أن “السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة”.

من جهته قال الرئيس الروسي “أنجزنا آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية”، مضيفا أن “روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قد استقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض.

فرصة كبيرة.

ووصف الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، أن “الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصاً في مجال الطاقة ستكون لها آثار إيجابية، ونتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب”.

من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين”، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة له، خلال زيارته للرياض، أن “روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً”.