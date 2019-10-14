الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

توجيه جديد من مؤسسة النقد لـ«البنوك» يخص رسوم عقود الإيجار

توجيه جديد من مؤسسة النقد لـ«البنوك» يخص رسوم عقود الإيجار

ولي العهد خلال لقائه «بوتين»: تعاون السعودية وروسيا يحقق استقرار المنطقة

ولي العهد خلال لقائه «بوتين»: تعاون السعودية وروسيا يحقق استقرار المنطقة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

وأضاف ولي العهد، في كلمة له بحضور الرئيس الروسي “نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي”، مشيرا إلى أن “السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة”.

من جهته قال الرئيس الروسي “أنجزنا آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية”، مضيفا أن “روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قد استقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض.

فرصة كبيرة.

ووصف الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، أن “الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصاً في مجال الطاقة ستكون لها آثار إيجابية، ونتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب”.

من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين”، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة له، خلال زيارته للرياض، أن “روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خادم الحرمين ورئيس روسيا يشهدان توقيع ميثاق تعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين

خادم الحرمين ورئيس روسيا يشهدان توقيع ميثاق تعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي

خادم الحرمين: نتطلع لتوطيد العلاقات مع روسيا في شتى المجالات (فيديو)

خادم الحرمين: نتطلع لتوطيد العلاقات مع روسيا في شتى المجالات (فيديو)

بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!
مقالات

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!

المزيد
“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد
أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>