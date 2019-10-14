الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

توجيه جديد من مؤسسة النقد لـ«البنوك» يخص رسوم عقود الإيجار

توجيه جديد من مؤسسة النقد لـ«البنوك» يخص رسوم عقود الإيجار

جامعة حائل توضح حقيقة قبول طالبات مصابات بـ «الصمم»

جامعة حائل توضح حقيقة قبول طالبات مصابات بـ «الصمم»
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت جامعة حائل أنه لا يوجد برامج دراسية خاصة للصم في الجامعة، موضحة أن شروط القبول العامة في الجامعة حددت ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة الحركية البسيطة، وذلك من خلال التقديم الورقي وذلك لتحديد احتياجات الحالة كتوفير مرافق خاص وترتيب الجداول والقاعات من قبل العمادة المختصة.

وقال ياسر الكنعان المتحدث الرسمي ومشرف على الإعلام في جامعة حائل، بخصوص ما يتم تداوله عن وجود طالبات من ذوي الإعاقة (الصم)، إن تقديم الطالبات الثلاث تم إلكترونيا على افتراض أنهن حالات لا يعانين من أي إعاقة، ولم يتم التواصل من قبل أولياء أمورهن مع العمادة المختصة للإبلاغ عن حالة الإعاقة لديهن.

وأضاف أنه بعد اكتشاف الحالات ضمن الطالبات في السنة التحضيرية تواصلت عمادة السنة التحضيرية مع مكتب عون المختص في مجمع كليات الطالبات لتقديم التسهيلات اللازمة لهن.

وأشار الكنعان إلى أنه ‎تم التواصل من قبل مكتب عون مع الطالبات وأولياء أمورهن لتذليل الصعوبات الآنية التي تواجههن وتقديم الإعانات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، كما تم رفع تقرير من قبل العمادة المختصة بالحالات لإدارة الجامعة.

وتابع متحدث جامعة حائل أن إدارة الجامعة تقوم بدراسة الحالة والبحث عن حلول مناسبة، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المتبعة في الجامعة وسيتم إعلان الإجراءات التي سيتم الوصول إليها في حينه.

الصورة

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تسمم 13 طالبة في «المذنب».. و«صحة القصيم» تُفعل خطة الطوارئ

تسمم 13 طالبة في «المذنب».. و«صحة القصيم» تُفعل خطة الطوارئ

سقوط «كيبل كهربائي» على حافلة طالبات بجازان.. والأهالي يتدخلون لإخلائها (صور)

سقوط «كيبل كهربائي» على حافلة طالبات بجازان.. والأهالي يتدخلون لإخلائها (صور)

المملكة: اتخاذ عدد من التدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية لـ«ذوي الإعاقة»

المملكة: اتخاذ عدد من التدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية لـ«ذوي الإعاقة»

غداً.. «المدينة» تشهد أكبر تجمع عالمي لتعليم «ذوي الإعاقة» القرآن الكريم

غداً.. «المدينة» تشهد أكبر تجمع عالمي لتعليم «ذوي الإعاقة» القرآن الكريم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!
مقالات

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!

المزيد
“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد
أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>