جامعة حائل توضح حقيقة قبول طالبات مصابات بـ «الصمم»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت جامعة حائل أنه لا يوجد برامج دراسية خاصة للصم في الجامعة، موضحة أن شروط القبول العامة في الجامعة حددت ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة الحركية البسيطة، وذلك من خلال التقديم الورقي وذلك لتحديد احتياجات الحالة كتوفير مرافق خاص وترتيب الجداول والقاعات من قبل العمادة المختصة.

وقال ياسر الكنعان المتحدث الرسمي ومشرف على الإعلام في جامعة حائل، بخصوص ما يتم تداوله عن وجود طالبات من ذوي الإعاقة (الصم)، إن تقديم الطالبات الثلاث تم إلكترونيا على افتراض أنهن حالات لا يعانين من أي إعاقة، ولم يتم التواصل من قبل أولياء أمورهن مع العمادة المختصة للإبلاغ عن حالة الإعاقة لديهن.

وأضاف أنه بعد اكتشاف الحالات ضمن الطالبات في السنة التحضيرية تواصلت عمادة السنة التحضيرية مع مكتب عون المختص في مجمع كليات الطالبات لتقديم التسهيلات اللازمة لهن.

وأشار الكنعان إلى أنه ‎تم التواصل من قبل مكتب عون مع الطالبات وأولياء أمورهن لتذليل الصعوبات الآنية التي تواجههن وتقديم الإعانات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، كما تم رفع تقرير من قبل العمادة المختصة بالحالات لإدارة الجامعة.

وتابع متحدث جامعة حائل أن إدارة الجامعة تقوم بدراسة الحالة والبحث عن حلول مناسبة، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المتبعة في الجامعة وسيتم إعلان الإجراءات التي سيتم الوصول إليها في حينه.