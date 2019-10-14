«التجارة والاستثمار» تبدأ تطبيق نظام التجارة الإلكترونية خلال أيام

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية يوم الأحد المقبل، وذلك بعد مرور 90 يوماً من نشر النظام، ولائحته التنفيذية فى الجريدة الرسمية “أم القرى”.

ومن أهم ملامح النظام الجديد الذى حددته الوزارة، تنظيم ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية.

ويهدف مشروع لائحة النظام إلى تعزيز دور التجارة الالكترونية ورفع نسبتها فى مجال التجارة بالتجزئة وضمان المصداقية والشفافية فى التعاملات الخاصة بالتجارة الالكترونية .

ودعت وزارة التجارة والاستثمار كافة المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام.