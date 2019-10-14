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أول تحرك من واشنطن بعد الهجوم التركي على شمال سوريا
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تواصل – وكالات:

كشف وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، عن اجتماع لمجلس الأمن القومي بعد ظهر اليوم الأحد بتوقيت واشنطن لمناقشة فرض عقوبات على تركيا بعد تدهور الأوضاع شمال شرقي سوريا.

وتوقع منوتشين، خلال لقاء في برنامج “هذا الأسبوع” مع قناة ABC News الأميركية الأحد، فرض عقوبات على تركيا في أي لحظة وقد تشمل تعليق كل معاملات الدولار بين واشنطن وأنقرة.

وأضاف: “نحن على استعداد للذهاب في غضون لحظة لفرض العقوبات. هذه العقوبات يمكن أن تكون صغيرة، ويمكن أن تكون حملة ضغط قصوى، من شأنها أن تدمر الاقتصاد التركي”.

ودافع منوتشين عن قرار ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا، مؤكداً أن هدف الرئيس إخراج القوات من سوريا وإنهاء “الحروب الطويلة الأمد”.

وتابع: “أعتقد أن الجميع يردد أننا نتخلى عن الأكراد لكن دورنا في سوريا لم يكن الدفاع عن أراضي الأكراد وقضاياهم التاريخية. بل كان تركيزنا على هزيمة داعش”.

وكان وزير الخزانة الأميركي قد أعلن، الجمعة، أن ترمب وقع أمراً تنفيذياً من شأنه أن يسمح للوزارة بتفعيل عقوبات “مهمة جداً” ضد “أي شخص مرتبط بحكومة تركيا”، إذا عبرت البلاد خطوطاً معينة في عمليتها ضد القوات الكردية شمال سوريا.

ولم يتم تفعيل هذه العقوبات حتى الآن، إلا أن الخزانة الأميركية قالت في بيان إن الولايات المتحدة ستعاقب تركيا على أي عمل يعرقل الحرب على “داعش” أو أي استهدافات عشوائية للمدنيين أو الأقليات العرقية والدينية.

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