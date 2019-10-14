دراسة: 34% من المواطنين تعرضوا لاضطرابات نفسية

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كشفت نتائج المسح الوطني للصحة النفسية بالمملكة والذي أجري على مدار 3 سنوات، عن أن 34% من السعوديين والسعوديات تعرضوا للإصابة بأحد الاضطرابات النفسية في مرحلة ما من حياتهم، فيما تعرض 40% من فئة الشباب لإصابة باضطرابات نفسية في مرحلة ما من حياتهم.

وبحسب الدراسة جاء انتشار اضطراب الاكتئاب عند النساء بنسبة ( 8,9%) ليصبح أكثر من ضعفي النسبة عند الرجال حيث بلغ (3,1%) بينما بلغ معدل انتشار اضطراب ثنائي القطب لدى الرجال (4%) فيما بلغ لدى النساء (2,7%.)

وبيّنت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة “الرياض “اليوم الاثنين، أن أكثر الحالات النفسية انتشاراً في المملكة اضطراب القلق من الانفصال بنسبة 11,9%، ويأتي ثانياً اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بنسبة 7,9% ، ثم في المرتبة الثالثة اضطراب اكتئابي كبیر بنسبة 6%.

واستهدفت الدراسة 4004 أفراد من الذكور والإناث ما بين 65-15 سنة كعينة علمية نموذجية من الرجال والنساء السعوديين من شتى أنحاء المملكة باستخدام أداة المسح (CIDI 3.0)، التي تم تطويرها من قبل جامعة هارفارد لغرض المسح العالمي للصحة النفسية، كما قام على تطويرها فريق سعودي من الأطباء النفسيين والمترجمين المعتمدين، وراجعها مجموعة من الخبراء في الصحة النفسية للتأكد من دقتها وفق الضوابط العلمية.