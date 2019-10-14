الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

توجيه جديد من مؤسسة النقد لـ«البنوك» يخص رسوم عقود الإيجار

توجيه جديد من مؤسسة النقد لـ«البنوك» يخص رسوم عقود الإيجار

تعيين 6 أئمة وخطباء في الحرمين الشريفين.. تعرف عليهم

تعيين 6 أئمة وخطباء في الحرمين الشريفين.. تعرف عليهم

«حرس الحدود» يوضح ملابسات «حادث ناقلة النفط الإيرانية»

«حرس الحدود» يوضح ملابسات «حادث ناقلة النفط الإيرانية»

هل ينقطع دعم «حساب المواطن» عن المستفيد إذا سافر خارج المملكة؟

هل ينقطع دعم «حساب المواطن» عن المستفيد إذا سافر خارج المملكة؟
0

 

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن مصير الدعم المقدم للمستفيد حال سفره خارج البلاد.

وقال حساب “خدمة المستفيدين” التابع لحساب المواطن على موقع تويتر، أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا.

وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوماً خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن.

جاء ذلك في رد على سؤال أحد المستفيدين جاء فيه: “لو بسافر للخارج أدرس لغة لمدة سنة هل ينقطع عني الدعم؟”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يعلن تفاصيل الدفعة الـ23 لشهر أكتوبر

«حساب المواطن» يعلن تفاصيل الدفعة الـ23 لشهر أكتوبر

بدء صرف دفعة أكتوبر لمستفيدي «حساب المواطن»

بدء صرف دفعة أكتوبر لمستفيدي «حساب المواطن»

قبيل إيداع الدفعة الجديدة.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن «الآيبان البنكي»

قبيل إيداع الدفعة الجديدة.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن «الآيبان البنكي»

هل مكافأة الطلاب ضمن الدخل الواجب الإفصاح عنه؟.. «حساب المواطن» يُجيب

هل مكافأة الطلاب ضمن الدخل الواجب الإفصاح عنه؟.. «حساب المواطن» يُجيب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!
مقالات

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!

المزيد
“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد
أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>