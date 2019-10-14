هل ينقطع دعم «حساب المواطن» عن المستفيد إذا سافر خارج المملكة؟

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن مصير الدعم المقدم للمستفيد حال سفره خارج البلاد.

وقال حساب “خدمة المستفيدين” التابع لحساب المواطن على موقع تويتر، أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا.

وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوماً خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن.

جاء ذلك في رد على سؤال أحد المستفيدين جاء فيه: “لو بسافر للخارج أدرس لغة لمدة سنة هل ينقطع عني الدعم؟”.