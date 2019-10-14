شاهد.. فرحة المواطنين بسقوط البرد في تبوك

تواصل – الرياض:

تداول مجموعة من النشطاء على موقع التواصل والتغريدات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لسقوط البرد وهطول الأمطار في إحدى مناطق المملكة أمس الأحد.

وكان أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة عبدالله المسند قال: “إنه لليوم التاسع على التوالي سيستمر سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالمملكة – بمشيئة الله-“.

وأضاف: “أنه من المتوقع – بمشيئة الله- أن تؤثر الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم بسحبها وربما أمطارها على أجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان”.