متخصص تقني يحذر من الوقوع ضحية للابتزاز بهذه الطريقة

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تواصل – فريق التحرير:

نصح المدير التنفيذي للأمن السيبراني والمتخصص التقني ياسر الرحيلي، بعدم الاستجابة للمبتزين ممن يدعون أنهم تمكنوا من اختراق حسابات المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “الرحيلي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لا يخدعك مخترق بمعرفته لكلمة سر استخدمتها أو تستخدمها لعدة مواقع أو بمعرفة نوع جهازك أو المتصفح الذي تستخدمه أو معرفة الدولة والمدينة التي أنت بها أو تهديد بصور لك أو تسجيلات لم يعرضها لك”.

وأضاف: “كلها نقاط يخوفك بها ليبتزك أو ليجبرك على تحميل برامج تخترق جهازك فعلياً”.

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