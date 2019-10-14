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دراسة: 90% من المواطنين يفضلون الشراء من المتاجر الإلكترونية

دراسة: 90% من المواطنين يفضلون الشراء من المتاجر الإلكترونية
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تواصل – الرياض:
ذكرت دراسة حديثة أن المواطنين يتجهون بدرجة عالية نحو الشراء من المتاجر الإلكترونية، وأظهرت نتائج الدراسة أن 90% يشترون من المتاجر الإلكترونية، بينما هناك 10% لا يشترون من هذه المتاجر.
كما بينت نتائج الدراسة وجود درجة عالية من الثقة في المتاجر المحلية، إذ أكد 75.2% أنهم يشترون عبر الإنترنت من المتاجر المحلية، بينام هناك 24.8 % يشترون من المتاجر العالمية.
وبحسب نتائج الدراسة الاستطلاعية الحديثة التي أجرتها الغرفة التجارية والصناعية بجدة في أغسطس 2019 وحملت عنوان: «توجـه قطاعـات الأعمال نحو التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية»، أن غالبية أفراد العينة يتراوح حجم الإنفاق الشهري لهم ما بين (3000-201) ريال، حيث يشكلون نسبة أكثر من 63 %، من إجمالي أفراد العينة، كما أشارت النتائج إلى أن غالبية الإنفاق على المتاجر الإلكترونية يشمل الأسرة، وفقاً لـ”الوطن”-.
وبينت النتائج أن غالبية أفراد العينة المشاركين في الدراسة الحالية يفضلون وبنسبة 21.5% الشراء عبر الإنترنت أكثر من الشراء تقليديا من الأسواق التجارية، بينما هناك 42.4% يفضلون الشراء تقليديا من الأسواق التجارية أكثر من الشراء عبر الإنترنت، بينما هناك 36% يفضلون الشراء من الاثنين بالتساوي أي من الشراء عبر الإنترنت والأسواق التقليدية.

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