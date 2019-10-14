الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

توجيه جديد من مؤسسة النقد لـ«البنوك» يخص رسوم عقود الإيجار

توجيه جديد من مؤسسة النقد لـ«البنوك» يخص رسوم عقود الإيجار

تعيين 6 أئمة وخطباء في الحرمين الشريفين.. تعرف عليهم

تعيين 6 أئمة وخطباء في الحرمين الشريفين.. تعرف عليهم

«حرس الحدود» يوضح ملابسات «حادث ناقلة النفط الإيرانية»

«حرس الحدود» يوضح ملابسات «حادث ناقلة النفط الإيرانية»

تعرَّف على آخر تطورات تهيئة المسار المؤقت لقطار الحرمين

تعرَّف على آخر تطورات تهيئة المسار المؤقت لقطار الحرمين
0

تواصل – مكة المكرمة:

سلَّم “ائتلاف الراجحي” المنفذ للأعمال المدنية والتحتية للمسار الجديد المؤقت لقطار الحرمين، أمس (الأحد) الجزء الأكبر من المسار بعد تهيئته وعمل شبك الحماية لائتلاف الشعلة (الأسبان) الذين بدأوا فعليا في تركيب أعمدة الشبكة الكهربائية، وتمديد القضبان على المسار الجديد، إلى جانب فرش الحصى والمخدات التي يتم من خلالها تثبيت القضبان.

فيما أكدت مصادر أنه تم الانتهاء من 90% من تهيئة المسار الجديد المؤقت لقطار الحرمين، بطول يصل إلى 1.5 كيلومتر، تمهيدا لتشغيل القطار خلال أسابيع قليلة، وفق تأكيدات أعلنها وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل العامودي في بداية أكتوبر الجاري، بأن القطار سيعاود الخدمة خلال 30 يوما، مستخدما محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة، وفي مسار جديد لا يمر داخل محطة السليمانية المحترقة، وفقًا لـ”عكاظ”.

وكان ائتلاف الراجحي والعراب قد نفذ مسار قطار الحرمين والأعمال المدنية والبنية التحتية للمسار من مكة المكرمة للمدينة المنورة بطول 450 كيلومتراً، يتخللها جسور وأنفاق للقطار وعبارات للمياه وأخرى للجمال.

ووفق الاتفاقية يُشغِّل الائتلاف القطار لمدة 12 عاماً، إلى جانب القيام بأعمال الصيانة، على أن يتولى الشباب السعوديون قيادة القطار في جميع رحلاته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استئناف رحلات قطار الحرمين الشهر المقبل عبر مسار مؤقت

استئناف رحلات قطار الحرمين الشهر المقبل عبر مسار مؤقت

تحرك عاجل لتشغيل قطار الحرمين بمسار بديل لـ«محطة السليمانية المحترقة»

تحرك عاجل لتشغيل قطار الحرمين بمسار بديل لـ«محطة السليمانية المحترقة»

«النيابة» تكشف مفاجأة بشأن المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين

«النيابة» تكشف مفاجأة بشأن المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين

رئيس «سار» يكشف أضرار محطة السليمانية بجدة جراء الحريق

رئيس «سار» يكشف أضرار محطة السليمانية بجدة جراء الحريق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!
مقالات

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!

المزيد
“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد
أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>