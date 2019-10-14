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المسند يتوقع: استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة

المسند يتوقع: استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة
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تواصل – الرياض:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة عبدالله المسند: إنه لليوم التاسع على التوالي سيستمر سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالمملكة – بمشيئة الله-.

وأضاف “المسند” في سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه من المتوقع – بمشيئة الله- أن تؤثر الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم بسحبها وربما أمطارها على أجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان.

وتابع أن درجات الحرارة الصغرى في حائل سجلت اليوم الاثنين 20 درجة مئوية، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى في جميع المحطات أمس بالمملكة أقل من 40 درجة مئوية، عدا محطتي الأحساء ورفحاء، مشيراً إلى أن عدد ساعات الليل ستطول بمقدار دقيقة و23 ثانية يومياً.

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