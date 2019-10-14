«تركي الفيصل» يُعلق على استقبال قوات أمريكية: نقف جانب بعضنا وقت الحاجة

تواصل – وكالات:

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، إن نشر القوات الأمريكية استمرار للشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة للوقوف إلى جانب بعضنا في أوقات الحاجة، وبالتأكيد بعد حدوث الهجوم على منشآت “أرامكو” من قبل إيران.

وعن الربط بين انتشار القوات الأمريكية مع رسالة الرياض وتراجع التصعيد مع إيران، أوضح الفيصل في لقاء مع “CNN” أن الإيرانيين إذا كانوا يريدون إحداث اضطرابات، فالمملكة وحلفاؤها على استعداد لذلك، وإذا كانوا يريدون أن يتعاونوا وأن يكونوا شريكاً بنّاء في تحقيق السلام والأمن، ليس فقط في الخليج بل في المنطقة كلها من حولنا، فهناك مجال للمناقشة.

وذكر الفيصل أنه ليس لديه أي معلومات عن أي تواصل مع إيران عبر قنوات خلفية، مؤكداً أن المملكة لديها حُسن نية تجاه إيران لكن إيران لم تظهر ذلك، وما لم تظهر حسن النية لا أعتقد أن المملكة أو أي دولة أخرى في المنطقة ستتعامل معها.