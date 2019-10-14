«النقل» تكشف أسباب تأخُّر ترصيف عبَّارة فرسان بالجزيرة

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قال نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للقطاع البحري فريد بن عبدالله القحطاني: إن جميع ركاب عبَّارة فرسان في البحر الأحمر، وصولوا بسلام، وذلك بعد حادثة توقف العبارة ليلة أمس.

وأوضح “القحطاني” أن العبّارة غادرت ميناء جازان عند الساعة الرابعة مساء بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للإبحار بعدد ٢٨٦ راكبًا و٣٦ سيارة، وعند وصولها ميناء فرسان ساءت الأحوال الجوية، وقوبلت برياح شديدة، وصلت فوق ٥٠ عقدة، ولم يستطع كابتن العبّارة الترصيف بسبب الرياح القوية.

وأضاف إنه نظرًا لصعوبة رجوع العبّارة ميناء جازان لسوء الأحوال الجوية، ولسلامة الأرواح، تطلب الوضع بقاء العبّارة خارج ميناء فرسان لحين تحسُّن الأحوال الجوية، وانخفاض سرعة الرياح.

وقال: هذا هو الإجراء المتبع عادة في مثل هذه الحالات، وقد وصلت العبّارة بحفظ الله ورعايته إلى ميناء فرسان الساعة الـ9:30 مساء، ونزل الركاب والسيارات سالمين ولله الحمد.

واختتم: تم تقديم التسهيلات اللازمة كافة للركاب.. فغايتنا وصولهم إلى أهاليهم وهم بخير، ودون تعرُّضهم لمكروه لا قدر الله. ونشكر جميع الجهات على متابعتها وحُسن تعاملها مع الحالة التي تعتبر الأولى منذ تشغيل هذه العبَّارات.