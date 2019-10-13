تعليق الدراسة بجميع مدارس «رجال ألمع».. القرار يشمل جميع المنسوبين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، ناصر جبلي، أن مدير تعليم رجال ألمع وجه بتعليق الدراسة يوم غدٍ الإثنين، وفقاً للإنذار المتقدّم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح جبلي أن قرار تعليق الدراسة يسري على جميع مدارس البنين والبنات في محافظة رجال ألمع، كما يشمل القرار جميع منسوبي المدارس وإداراتها وعامليها.

وكانت “الأرصاد” توقّعت تعرُّض المحافظة وعدة مناطق في عسير لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحبها رياح مثيرة للأتربة، فضلًا عن جريان السيول وتساقط البرد.